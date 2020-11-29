高雄有一名男子竟為了「洗發票」，在2個月內至大賣場狂買4600個塑膠袋，藉此增加中獎機率，甚至還高調上網炫耀。(摘自爆怨公社2.0)

統一發票25日開獎，幾家歡樂幾家愁，有人幸運中獎，也有人全「槓龜」。但一位網友爆料，高雄有一名男子竟為了「洗發票」，在2個月內至大賣場狂買4600個塑膠袋，藉此增加中獎機率，甚至還高調上網炫耀「爽中30張！」網友批「當其他人傻子？」

一名女網友在臉書社團「爆怨公社2.0」上表示，身邊一位朋友傳照片炫耀自己去家樂福、超商購買1元塑膠袋來洗發票「洗得好爽」。稱該男子在2個月內買了4600個1元的塑膠袋，方式是每天跑不同家賣場，利用載具在各店買10幾個袋子藉此增加中獎機率。而照片也說明中獎事實非空穴來風，男子靠這招真的中了金額200元至500元不等的發票，算下來一共30張中獎，樂喊「12／7準備領錢」。

根據《ETtoday》報導，爆料的女網友進一步透露，發票狂男私下常分享「洗發票」的方法，大部分是去賣場購買1元塑膠袋或是超商的2元白包，消費後再存入載具。友人爆料男子利用這方式有次更中了44張發票，就算曾被高雄國稅局盯上，但還是繼續洗發票，把賺到的獎金都拿去玩台彩。

對此，家樂福也無奈表示，「依據財政部法規營業單位銷貨時須開立發票。」因此，就算1元的塑膠袋仍需開立發票。要防範洗發票的行為，只能針對異常大量購買的消費者進行勸導環保減塑。

(中時新聞網)