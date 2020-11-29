國民黨北市議員游淑慧身穿藍色禮服秀出事業線。(取自游淑慧臉書)

台北外宿節活動舉辦單身Party，主題為「相戀台北」。許淑華、游淑慧、林亮君、鍾沛君等女議員都換上禮服到場力挺。其中，許淑華深V開衩、林亮君大露長腿、鍾沛君大秀美背詮釋婚紗造型，辣翻全場。

台北外宿節是由台北市觀光傳播局、台灣商圈產業觀光發展聯合總會共同規畫，28日晚上在台北101的88樓舉辦單身趴。許淑華還在現場開Party直播，與其他女議員辣翻全場。

許淑華穿著大紅色禮服，上半身挑戰最大尺度深V開衩到腰部，許表示，「我這件好像看起來好像有露，但又看不到什麼東西，我就說這件還不錯，剛開始會有點彆扭，後來發現其實應該要多元一點。」

身穿藍色禮服，事業線呼之欲出。游淑慧表示，「我一開始是婉拒參加的，我說精神支持就好，但是我真的不好意思穿這麼漂亮的禮服，我昨天一直想要穿外套，但還好現場場地還蠻黑的。」

曾當過專業模特兒的鍾沛君，身高179公分，完美詮釋全白細肩帶婚紗造型，大秀美背，鍾沛君表示，「這服裝還不算尺度大開，老實說夏天或是平常私服，可能都穿的比這個少，民眾看了粉專跟IG都嚇到，傳簡訊來問，說什麼妳要結婚了。」

林亮君則穿上半透明的禮服，完整展露她的好身材，蓬蓬裙更讓她化身Party小精靈，大露長腿，連許淑華都大讚：「第一個腿美，哇，再來真材實料。」

國民黨北市議員游淑慧(左二)、民進黨議員許淑華(右二)、無黨籍林亮君(右一)，28日在「台北外宿節」性感登場。(取自游淑慧臉書)

35歲最後兩週，為了宣傳 #台北外宿節 披上婚紗。記者朋友問我心得，老實說，內心已是完全沒有粉紅泡泡的荒蕪。對我來說，只是件很美的白色洋裝、漂亮的棚景、好累的扭身體，以及不夠瘦的手臂拍照好多死角😂 套句陸劇金句，「先把一個人的日子過明白，才知道自己需要怎樣的另一個人。」 我說呢，透明的打開自己，我們才說愛。 #來去台北住一晚 台北外宿節 Taipei Staycation Festival 由鍾沛君發佈於 2020年11月28日 星期六

我是個衝動又膽小的矛盾綜合體。到今天仍在學習勇敢與自信。 昨天晚上參加 台北外宿節 Taipei Staycation Festival... 由台北市議員游淑慧發佈於 2020年11月28日 星期六

(中時新聞網)