台北外宿節活動舉辦單身Party，主題為「相戀台北」。許淑華、游淑慧、林亮君、鍾沛君等女議員都換上禮服到場力挺。其中，許淑華深V開衩、林亮君大露長腿、鍾沛君大秀美背詮釋婚紗造型，辣翻全場。
台北外宿節是由台北市觀光傳播局、台灣商圈產業觀光發展聯合總會共同規畫，28日晚上在台北101的88樓舉辦單身趴。許淑華還在現場開Party直播，與其他女議員辣翻全場。
許淑華穿著大紅色禮服，上半身挑戰最大尺度深V開衩到腰部，許表示，「我這件好像看起來好像有露，但又看不到什麼東西，我就說這件還不錯，剛開始會有點彆扭，後來發現其實應該要多元一點。」
身穿藍色禮服，事業線呼之欲出。游淑慧表示，「我一開始是婉拒參加的，我說精神支持就好，但是我真的不好意思穿這麼漂亮的禮服，我昨天一直想要穿外套，但還好現場場地還蠻黑的。」
曾當過專業模特兒的鍾沛君，身高179公分，完美詮釋全白細肩帶婚紗造型，大秀美背，鍾沛君表示，「這服裝還不算尺度大開，老實說夏天或是平常私服，可能都穿的比這個少，民眾看了粉專跟IG都嚇到，傳簡訊來問，說什麼妳要結婚了。」
林亮君則穿上半透明的禮服，完整展露她的好身材，蓬蓬裙更讓她化身Party小精靈，大露長腿，連許淑華都大讚：「第一個腿美，哇，再來真材實料。」
(中時新聞網)
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