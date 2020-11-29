《歌劇魅影》男主角Johnathan秀出他的鋼琴APP。（寬宏藝術提供）

女主角Kaley超愛台灣珍珠奶茶。（寬宏藝術提供）

楊乃文朝聖《歌劇魅影》。（寬宏藝術提供）

品冠朝聖《歌劇魅影》。（寬宏藝術提供）

曾沛慈朝聖《歌劇魅影》。（寬宏藝術提供）

《歌劇魅影》來台開演即將進入倒數階段，台灣劇迷紛紛把握機會，搶進小巨蛋觀看這部最經典的百老匯音樂劇！不過演員們絲毫沒有鬆懈，男女主角還透露每次開演前準備的小秘方。男主角Johnathan表示，他會利用鋼琴APP對音準，方便練習發聲，並且喝上一杯熱熱的有機潤喉茶開嗓，甚至為了兩位女主角Kaley與Caitlin準備了兩種香味的香水，跟不同女主角演出時會噴上專屬的味道。

女主角Kaley則表示，開演前都會練習四個聲階的高音練習，讓聲音狀況達到演出水準，Kaley並秀出珍珠奶茶，表示是她喝過最好喝的珍奶，讓她來台的巡演生活更加快樂了！男女主角也很感謝台灣粉絲的熱情，每個粉絲送的禮物都收藏在房間的專屬空間，每當看到禮物們都會覺得相當窩心。

歌后楊乃文、品冠、曾沛慈、阿達、麋先生等藝人29日也前往朝聖。愛《魅》成癡的楊乃文表示，她已在海內外看過多次《歌劇魅影》，熟悉到歌詞都會背了，很多環節都很喜歡，每次看到最後都會因為悲傷而鼻酸，必須稍微控制一下情緒，「不能落下那一滴淚！因為在公共場所」。

楊乃文表示，自從確定要再來欣賞的隔天晚上開始，她每晚睡前都在複習《歌劇魅影》原聲帶，當成安眠曲聽，但因為是放整齣劇，常被吵醒後想說「這什麼聲音」，才意識到「對，我還在聽」。

品冠是首度朝聖《歌劇魅影》，不過他表示，對音樂劇不陌生，去年才在大陸演出15場李宗盛作品集音樂劇，當時就與百老匯音樂劇的導演、燈光、舞台、編舞合作，讓他對音樂劇有更深一層了解；原本今年四、五月要再進行第二輪巡演，但他因疫情過不去，所以北京總公司已先安排其他演員演出，但仍在等他簽證下來，之後仍會繼續參與演出。

曾沛慈同樣是《歌劇魅影》朝聖初體驗，自嘲對不起這齣經典音樂劇，「我是鄉巴佬，活30幾年第一次！很謝謝寬宏藝術在疫情時代引進來這部經典」。她透露這兩年陸續有音樂劇演出邀約，但都卡在檔期無法配合，她也很想挑戰舞台劇，特別是音樂劇，「這是我職業生涯勢必要達到、想打勾的部分」。

(中時 )