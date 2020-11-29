石碇五路財神廟田主任委員朝益為回饋社會，捐贈四輪傳動高底盤災情勘查車1輛及救災裝備1批，提供新北市消防局石碇分隊執行各項救災勤務使用，捐贈典禮於今（29）日下午5時在石碇五路財神廟舉行。

石碇五路財神廟作為在地信仰中心，香火鼎盛，已成為全台十大財神廟之一，該廟主任委員田朝益與各委員有感於第四救災救護大隊災情勘查車老舊，為提升救災效能，慷慨捐贈災情勘查車1輛，並為強化消防人員搜救裝備器材，特捐贈山域頭燈及山難救助手電筒各16組及全身安全吊帶6組，提供消防人員於山域及水域搜救勤務上，更進一步提升安全。

消防局表示，石碇分隊地處山區，山區道路蜿蜒崎嶇且水域遼闊，石碇分隊常需藉助具有機動性及放置各式救助器材的災情勘查車，於第一時間執行災情勘查及人命救助工作，感謝石碇五路財神廟鼎力支持，有效提升石碇分隊救災能力，消防局將持續貫徹維護公共安全決心，使市民安心居住在安全城市。

(中時 )