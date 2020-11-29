人的一生中大約有三分之一的時間都是在臥室中度過的，睡眠對於人們的健康、精神來說非常重要，因此臥室對於一個人的運勢也會有所影響。命理老師李行就在粉絲專頁中透露，臥室當中「床鋪」是首要注意的部分，其中「床單」更是扮演著影響臥室整體氛圍的重要角色，選錯顏色很可能就會讓你「越睡越窮」！

李行表示，床單的選擇上淺色系會比深色系還要更好，因為淺色系較容易讓人放鬆，達到休息的效果，反之深色系或顏色較飽和的床單則讓人有緊張感，不利於休息；因此若是床單選不對顏色，不僅會影響睡眠品質，風水上還可以讓人越睡越窮、阻擋財運。

而李行也特別分享如何「以職業別來正確選擇床單顏色」，讓大家每天都能夠睡好覺、精神飽滿，好運、財運自然也會旺旺來！

1.工作特性為「滿滿能量，與人接觸」的職業，像是：業務部、公關部、客服部、生產部、發言人、公眾人物、餐飲人員、門市人員等，建議使用「紅色系」、「紫色系」床單。

2.工作特性為「強硬態度、韌性強」的職業，像是：財務部、會計部、採購部、司法部、軍警、菜市場、醫療等職業，建議使用「白色系」、「金色系」床單。

3.工作特性為「穩定、固定、重視基礎」的職業，像是：行政部、人事部、後勤單位、公家機關、學校、不動產等職業，建議使用「黃色系」床單。

4. 工作特性為「隨時變化、流動性強」的職業，像是：設計部、企劃部、研發部、物流部、美編、創作、演藝、消防等職業，建議使用「藍色系」、「淺灰色」床單。

5. 工作特性為「不斷向前、按照準則進行」的職業，像是：文宣部、法務部、品管部、作家、小編、記者、中醫等執業，建議使用「淺綠色」、「咖啡色」床單。

(中時新聞網)