李國毅詮釋的財神帥出新高度。（三立提供）

李國毅在三立、華視八點華劇《廢財闖天關》飾演被貶下凡的財神，對於身為「凡人」擁有七情六慾感到新鮮，碰到女主角李亦捷後，把許多第一次體驗像是流鼻血、過敏發癢、吃醋生氣的感覺都獻給了她。李國毅為展現初次體會喜怒哀樂的情緒下足功夫，在表演上特別設計逗趣可愛的小表情和動作，成功擄獲觀眾的心，網友直呼：「抓癢和生氣的模樣，有夠萌！」

李國毅的死忠韓國粉絲也天天透過網路追劇，在臉書每篇影片底下留言支持，即使聽不懂中文單看李國毅豐富的肢體動作表演已足夠，封他為「表情演技達人」！他也期盼在疫情趨緩後，有機會帶新作品親自到韓國去和粉絲見面。

提到這群死忠的韓國粉絲，李國毅表示，非常開心有一批這樣在遙遠海外粉絲的存在，讓他感到幸福，韓國粉絲從《我的自由年代》就開始注意他，直到《1006房客》演出，才冒出更多追逐李國毅的韓粉。因為他們的一路支持，讓李國毅萌生想要學習韓文的想法，前陣子還特別錄韓文宣傳影片，隔空和韓國粉絲打招呼，喊話「很想念你們！」感謝他們對《廢財闖天關》的支持，現在會利用拍戲空檔認真邊聽音檔邊背韓文發音，如此用心為的就是要更貼近他們，期盼在疫情漸明朗後，有機會帶新作品親自到韓國去和他們見面。

李國毅平時也常追韓劇，希望透過看劇吸取一些韓國值得學習的地方。近年來韓劇也有很多奇幻題材，對於這次詮釋財神，李國毅倒是沒有特別參考哪個韓國演員的角色，多是和導演討論與對手演員之間默契，臨場發揮創造出來神的一些「發功」小動作。被問有沒有欣賞的韓國男藝人，李國毅毫不考慮就說是Rain，看到Rain到現在還把身材保持得這麼好，歌唱演藝也都佔有一席之地，一直努力前進的模樣是他的榜樣。

過去李國毅也被網友說和韓國演員曹政奭相似度極高，兩位都有濃眉大眼、幽默性格也很像，根本是失散多年的兄弟。李國毅笑稱本來就很欣賞曹政奭，也看過他近期《機智醫生生活》，但倒覺得自己沒有這麼像曹政奭，不過能被說和喜歡的演員相像是一件榮幸的事。

(中時 )