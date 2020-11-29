「台灣第一名模」林志玲，人美EQ高學歷也好，她去年閃嫁小7歲日本男星放浪兄弟成員Akira，並在台南舉行盛大婚禮，讓全台灣人都為她開心不已。然而升格人妻1年多的志玲姐姐，今(29日)更突然在社群網站PO出美照，感謝大家祝福，還有網友誤以為是志玲姐姐懷孕有喜了。

今天11月29號是林志玲46歲生日，她稍早也在社群網站暖心寫下：「謝謝大家的祝福，也祝大家平安健康、內心愉悅、日子喜樂。一起好好度過今年的最後一個月。」還不忘PO出一張托腮美照，凍齡美貌令人讚嘆。

志玲姐姐這張仙氣美照也瞬間吸引大批粉絲爭相留言，「我還以為姐姐懷孕了」、「我也以為是」、「最愛的志玲姐姐生日快樂」、「怎麼會有人這麼好看」、「姐姐這麼凍齡，今日的蛋糕是否是防腐劑做的？」。

也有少數網友注意到志玲姐姐的照片中，不知為何，好似眼眶紅紅，「眼睛紅紅喔，注意休息」、「眼淚汪汪的」，紛紛留言要女神多多休息，不要累壞了身體。

(中時新聞網)