Ai am Possible青少年志工隊是由一群高中生所組成，積極在雲林籌設「音樂品格教室」，盼把音樂資源引入雲林偏鄉。（青埔文教基金會提供）

雲林縣青埔文教基金會今（29日）在虎尾布袋戲館草地舉辦公益音樂會，同時捐贈公益奶粉，基金會董事長、前立委張嘉郡把匯集各界愛心所捐贈的852罐奶粉轉贈雲林家扶中心、雲萱基金會、雲林縣兒童少年福利保護協會的扶助家庭。

「青愛的～YA！來做公益音樂會」由家扶太鼓樂團開場，「Ai am Possible」（愛可能青少年志工隊接著演出，許多家長與小朋友在音樂聲中輕輕擺動身體，場面溫馨熱鬧。

Ai am Possible青少年志工隊是由一群高中生所組成，積極在雲林籌設「音樂品格教室」，盼把音樂資源引入雲林偏鄉。張嘉郡表示，這群孩子帶來精采音樂表演，也帶來正面快樂能量。

音樂會現場供應羊奶冰淇淋、陳媽媽碗粿讓民眾品嚐，民眾在音樂聲品嘗美食，享受悠閒的假日時光。

董事長張嘉郡致詞表示，青埔教育基金會連續3年為弱勢家庭嬰幼兒募集奶粉，該基金會與友華生技公司共捐水果米精、嬰幼兒羊、牛奶粉等共852罐，將捐給雲林家扶中心、雲萱基金會、雲林縣兒童少年福利保護協會的扶助家庭，約180名嬰幼兒受益。

張嘉郡說，今年受到新冠肺炎疫情衝擊，許多善心團體募集的物資減少，但仍有這麼多人響應公益奶粉募集捐贈活動，讓弱勢家庭嬰幼兒能平安健康成長，未來會持續辦理各項活動，傳遞愛心與幸福。

(中時 )