桃園市政府消防局第一大隊29日於桃園區大有梯田生態公園舉辦2020防範一氧化碳宣導活動，除規畫「CO知識王」、「CO名偵探」、「妙手回春」、「滅火高手」及「地震體驗」，也宣導預防一氧化碳中獨知識，希望民眾防範於未然。

第一大隊指出，消防署曾統計分析歷年來全台一氧化碳中毒原因，發現冬季遠較夏季容易發生，研判主因為民眾於天冷時習慣緊閉門窗造成通風不良，如再加上燃氣熱水器型式錯誤安裝，更容易導致蓄積一氧化碳而造成不可挽回的後果。

第一大隊大隊長賴志忠表示，「一氧化碳中毒的主要原因是家中燃氣熱水器的安裝有疏忽，因此選擇在適當位置，由合格的承裝人員安裝正確型式的熱水器，再搭配定期的檢修，最重要的是一定要保持熱水器所在位置良好的通風才是防範一氧化碳中毒最好的方法。」；大有分隊長黃彥璋也表示，「消防局已於2021年編列相關預算，補助中、低收入戶更換強制排氣型熱水器，最高每戶補助1萬2千元，將於2021年元旦開放申請，因為名額有限，有符合資格的民眾可電洽轄區分隊詢問相關事宜。」

(中時 )