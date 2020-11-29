美國在台協會（AIT）處長酈英傑日前表示，明年美國還有一筆52億美元的對台軍售項目，但國防部今(29日)發布新聞稿打臉AIT指出，台灣方面明年並無此項規劃。此事引起網友熱議，還有網友直言，AIT大概還沒跟上綠營的髮夾彎。

對於酈英傑之前高調表示，美國對台灣的安全承諾不僅流於文字，且2021年，美國國會已同意金額約52億美元的軍售，還有更多尚待國會同意。但國防部卻指出，明年並無規劃新增對美提出52億美元之重大軍購項目。而今年我對美重大軍購案，仍有2項待「知會國會」，本部將會在美正式進行「知會國會」時，向國人說明，

AIT遭遭國防部打臉，臉書粉專《韓黑父母不崩潰》今發文表示，「AIT大概沒跟上綠營的髮夾彎！」並指出，蔡政府老早就在喊「我登威武」了，之前跟川普老大的約定，怎麼可能還算呢？「希望之前跟川普老大約定的萊豬進口，也能跟軍購案一樣轉彎啊！」

網友們也言回應，「像台灣這麼傻的凱子冤大頭，全世界去哪找啊」、「台灣可是我老美的小金庫呢」、「這時候不是都拿來大內宣，吃西瓜翻正」、「川普下台就時空背景不同啊～當然沒這回事～」。

AIT大概沒跟上綠營的髮夾彎！ 蔡政府老早就喊 #我登威武 之前跟川普老大的約定，怎麼可能還算呢？ 希望之前跟川普老大約定的萊豬進口，也能跟軍購案一樣轉彎啊！ PS.綠營側翼昨天做的軍購好棒棒，可以給阿共好看的梗圖又要重做了 #軍購 #國防部 #AIT #蔡英文 #酈英傑 由韓黑父母不崩潰發佈於 2020年11月28日 星期六

(中時新聞網)