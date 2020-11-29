新北市宜蘭同鄉會新莊登場 蔡英文：台灣經濟是四小龍第一名(戴上容攝)

新北市宜蘭縣同鄉會第13屆第2次會員大會29日新莊登場，蔡英文表示，新北市有400多萬人口，她雖在新北市參選失敗，但宜蘭人給她很多支持，面對疫情很多國家經濟都負成長，「只有台灣是正成長，是四小龍中的第一名」，全歸於台灣的團結，她也呼籲大家多多消費。

新北市宜蘭縣同鄉會地13屆第2次會員大會今天晚上登場，現場席開百桌，蔡英文總統和立法院長游錫堃6時40分準時到場，宜蘭縣長林姿妙、桃園市長鄭文燦和新北市民進黨立委、議員都到場。

蔡英文表示，新北市有400萬人，她第一次就是在新北市選舉，雖然第一次沒有成功，但宜蘭人對她很支持，她特別要感謝理事長陳燕飛幫忙。今年雖然沒有選舉，但她是來謝票的，這次防疫成功，經濟能夠成長，都要感謝游錫堃、各立委在紓困、防疫上支持，才能讓大家有正常的生活。

蔡英文說，面對疫情挑戰，全台灣的人很冷靜、社會也很穩定，台灣是民主社會防疫成功的典範，但疫情仍然會持續下去，大家要一起努力守住，全球很多國家經濟都負成長，「只有台灣是正成長，是四小龍的第一名」，全歸於台灣的團結。12／1政府開始秋冬防疫專案，請大家要戴口罩，國內商家需要大家多消費，希望大家出去走走。

床的世界理事長陳燕飛表示，今年沒選舉總統還來對宜蘭人就是種支持，隨後他話鋒一轉表示，宜蘭到台北的雪山隧道現在塞車很嚴重，政府已核定一條宜蘭高鐵，預計17分鐘就可往返台北、宜蘭，感謝總統德政，希望可以趕快動工，解決宜蘭人塞車的困擾。

(中時 )