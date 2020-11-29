國立故宮博物院傳將因應政院組織改造，改隸屬於文化部，因此鬧得沸沸揚揚，外界更流傳故宮將更名為「華夏文物博物館」一說。對此，故宮前院長馮明珠於臉書貼文表示，自己反對故宮納入文化部，並指若真更名為「華夏文物博物館」，更是愚不可及、自毀招牌。

馮明珠表示，從1933年國立北平故宮博物院設置開始，故宮便直屬行政院。一方面彰顯政府重視文化，另一方面，由國家最高行政機關掌理的故宮，也在政府重視與支持下，努力闖出了它在國際上的地位。

故宮若將納入文化部，將從原有二級機關轉為三級機關，外界擔憂，名列世界5大博物館之一的故宮，編制將隨之受影響。馮明珠表示，故宮涉及的專業極廣，一旦縮編，支撐故宮營運的各項專業研究事必弱化，必影響故宮未來發展。

馮明珠認為，將故宮降級改入文化部，「對故宮未來發展的優勢在哪？若未見其利，又何必改呢？」台北故宮保管維護的近70萬件文物，屬國家重要文化資產，還是應當受到行政院、立法院、監察院、審計部等層層監督，以策安全。

針對是否改隸屬於文化部，故宮及文化部日前發出聲明均指出，目前組改案正在討論中，「後續會配合行政院組織改造政策方向，研議後續法案內容，配合做相關調整。」故宮則另外指出，針對傳聞故宮可能改名「華夏博物館」、「亞洲博物館」，並沒有列入行政院組改討論議題中。

馮明珠指出，若真如傳聞將「國立故宮博物院」改名為「華夏文物博物館」，是愚不可及，「一塊歷經95年闖出來的招牌，為何撒手自毀？」

(中時 )