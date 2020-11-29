曾獲葛萊美獎的歌手李伯，以演唱迪士尼動畫《獅子王》主題曲聞名世界。近日他首度抵台，歷經14天隔離，將往返台灣南北，重現他自1994年動畫版電影至最新擬真版電影，26年來傳唱的傳奇非洲之聲，邀請大眾走進他的《獅子王》世界。

李伯表示，《獅子王》對他來說，非常具個人意義，「我曾流亡在南非之外的國家，進行這個製作時，南非正好歷經著改變與發展。事實上，《獅子王》是與南非民主差不多時候誕生的，這對我來說是個非常貼近自己的藝術旅程。」

李伯出生於南非，發行第一張單曲時僅12歲。1979年，南非因種族隔離政策引發暴動，李伯對大環境感到憤怒沮喪，便和朋友轉往鄰近國家賴索托駐唱，在15歲那年，就此成為回不了家的難民。但李伯的好歌聲，也引來駐賴索托的美國大使提姆驚豔，介紹他到美國學音樂，直至南非第一位黑人總統曼德拉當選，才為他長達13年的流亡生活畫下句點。

李伯表示，《獅子王》跟自身有很大的重疊，「小辛巴就像是年輕時流亡在外的我，木法沙就像是曼德拉的化身。我認為《獅子王》是好萊塢第一部呈現與尊重非洲文化的電影。音樂是我跟漢斯．季默的結晶，但更多的是受到非洲的啟發。」

除演唱《獅子王》動畫主題曲外，包含百老匯音樂劇、現場音樂會及2019年擬真版動畫電影，李伯也多次獻聲或參與音樂製作、編曲及顧問。

李伯表示，「我很幸運可以在這20幾年一直參與《獅子王》的製作，它就像我們的孩子，跟我們一起成長。在遊歷各國時，我也看到了這部電影對大家的影響，還有人跟我說：『你是我童年的一部分！』我受到很大的啟發。」

迪士尼《獅子王》電影交響音樂會將於12月5日至13期間，分別於台中國家歌劇院、高雄衛武營歌劇院及台北國家音樂廳登場。

(中時 )