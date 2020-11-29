香港爆發第四波新型冠狀病毒疫情，今日香港新增115例新冠病例，是近四個月來單日確診數最多。全港幼稚園及中小學周三起停課至聖誕節。

綜合港媒報導，香港第四波新冠疫情來的又快又猛，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君形容疫情「非常之嚴峻」，比第三波更劇烈，而且傳播深入每個階層。

張竹君指出，早前「跳舞群組」中就有62人確診，這些染疫個案除了表列處所，各自也有其他活動，例如教琴、到社區中心開班等，涉及層面廣，全港必須保持社交距離。

此外，今日還有24例源頭不明個案，張竹君說，當中多是家庭主婦，這些人很多活動，例如打麻將、吃飯等。張竹君提醒，數字上升快，這段時間疫情嚴重，市民應考慮是否真的有需要聚會和外出。

香港教育局宣布，全港幼稚園及中小學的面授課堂及校內活動周三（12月2日）起暫停，直至學校的聖誕假期開始；至於提供非正規課程的私立學校（即補習學校）則暫停面授課堂兩周。

香港教聯會促請教育局必須以師生健康為首要考慮，盡快宣布全港學校暫停面授課堂，以防止校園大規模爆發疫情。

(旺報 )