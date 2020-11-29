新冠疫情持續蔓延，英國多地實施封鎖措施。數百名示威者28日無視大型集會禁令，聚集在倫敦西區（West End）街頭，抗議政府封鎖措施，還反對接種新冠肺炎疫苗。警方隨即進行清場，逮捕至少155人。

為響應反疫苗組織號召，約300至400名沒戴口罩的民眾，在西敏市聖詹姆士公園（St. James's Park）一帶聚集，口中高呼「捍衞自由，保衛人類」，還有人高舉「停止控制人民」的標語。之後大批警察趕到現場，要求示威者離去，但未獲理會。雙方衝突愈演愈烈，於是警方展開拘捕行動，多名示威民眾被銬上手銬帶走。

內政大臣巴特爾回應示威事件時批評，抗議已經進行好幾個月，她要求民眾認真遵守抗疫措施，重申「我們採取這些措施是為了拯救生命，防止可預防的死亡」。

此外，由於英國政府規定，在下月24至27日的聖誕節假期期間，只准許最多3個家庭聚集，王室亦表示會遵守規定，女王今年只會與王儲查理斯、威廉王子２家人共同歡度聖誕。

(中時 )