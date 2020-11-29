媒體報導，可成（2474）旗下可勝科技員工爆不法，中國江蘇泰州警方懸賞人民幣3萬元，目前蔡姓台籍幹部還在大陸境內，該重大經濟犯罪案件是由可成主動向泰州公安舉報，可成29日發布重訊重申，對於損害公司權益之當事人絕不寬貸。

可成對於這樁6～8月間發生的重大經濟犯罪案件表示，報載台籍蔡姓研發部經理為可成孫公司可勝科技之前員工，可成近期發現其於離職前疑似收受賄賂而有背信等不法行為，因而主動向泰州公安舉報，對於泰州公安的積極追緝，可成表示肯定。

可成強調，公司遵循誠信經營守則，要求所有員工恪守職場道德與相關規範，對任何違法犯紀而損害公司權益之當事人絕不寬貸，倘經查確有違法，必將追究相關刑、民事責任。

此外，可成及可勝科技（泰州）目前營運正常，可成已委請律師協助配合泰州公安的後續調查，對相關涉案人士務必追查到底、繩之以法，以維護公司、員工與股東最大利益。

可成泰州廠已在今年宣布出售給大陸藍思玻璃，總交易金額達14.27億美元，該筆交易預計年底之前完成交割，實際處分利益待可成確認之後，將另行公告。

由於蔡姓嫌疑人犯案期間，可成泰州廠仍隸屬於可成旗下，因此相關經濟犯罪案件更引人關注。

(工商 )