2020年，當全球體育賽事因為新冠肺炎暫停腳步的時候，網球好手詹詠然把握時間唸國立體大博士班，也將網球生涯和生活上的體驗化成文字，寫成屬於自己的一本書《你已是你所需的一切》，今天舉辦新書發表會，訴說出書源起。

詹詠然透露，能夠擁有自己的書很有意義，她也透過書寫文字，反思自己從14歲到現在31歲的故事、經歷，「我不會把這本書稱為自傳，也不會像多數運動選手的著作那樣，以運動生涯為主，因為是先有詹詠然這個人才有網球選手詹詠然，書中有很多網球場之外的分享，以及心理層面的感受。」

詹詠然笑說，9月開始規劃出書，書名的來由是網球生涯的每一場失敗和勝利，都是引領自己向前的一小步，這些都是人生路途上的標記，而非人生駐足的終點，她也是下筆寫書後，認真執行後才發現寫日記的重要，「例如一些小細節，真的要很努力回想，才能回想起當時的想法，也想透過這本書讓大家看到運動員情感豐富的一面，至於是否有下一本書，還要思考並充實自己，但會努力付諸實行。」

書中詹詠然也分享了自己經歷姿態性心搏過速症候群」（postural orthostatic tachycardia disorder，POTS）的過程，她說：「這個疾病是我當初選擇放棄單打、專攻雙打的原因，因為會無預期的暈眩、心跳過快，做了好多檢查，後來透過新療法改善，當初因為覺得是私事沒有太多說明，現在也透過這本書分享。」

今天的新書發表會上，包括「舉重女神」郭婞淳、舉重選手洪萬庭及前跆拳道國手蘇麗文、職籃P.LEAGUE+執行長陳建州、歌手懷秋、時報出版董事長趙政岷、前體育署署長高俊雄等藝文、體壇、醫療屆等好友、前輩到場支持，前中山醫院院長吳濬哲和國際青商會總會長王國贊均表示要訂100本書將詹詠然的正能量分享給更多人。

至於接下來的訓練、比賽計畫，詹詠然表示：「依舊是維持著訓練，等待再次比賽，不過因為新冠肺炎疫情關係，加上選手來自四面八方，現在在旅行比賽上還是比較有顧忌，我們也固定和WTA開會了解進展，目前也還不確定澳網會如期還是延期，還在評估當中，當然希望可以盡快回到球場，也要以健康為前提考慮。」

(中時 )