基隆市長林右昌被點名為2022年民進黨台北市候選人熱門人選之一，而林右昌29日晚間也邀請台北市長柯文哲兩位前副市長，包含現任高雄市副市長林欽榮及現任監察委員陳景峻，一同到台北欣欣秀泰觀賞國片《親愛的房客》，也引發外界討論是在為2022年台北市長參選布局。

林右昌表示，應該支持國片也應該支持電影創作，《親愛的房客》得到金馬獎，更重要的是有80％拍攝場景都在基隆，因此跟基隆有很深的淵源，不只在基隆，也在台北邀請朋友來支持這部片，希望讓大家更了解基隆，也是以實際行動支持導演和劇組，這是個好電影，希望大家能幫忙衝票房。

媒體追問，未來是否會把基隆的經驗帶到台北來，林右昌強調，我想北北基桃市首都生活圈，所以不要把基隆市、雙北和桃園區分開來看待，這麼大的都會區，將近1千萬人口，本來就應該一起發展建設，基隆是個未來值得期待的地方。至於選舉政治的事情，我想不需要去考慮。

被媒體追問是否挖角柯文哲的團隊，林右昌指出，「其實大家真的想太多，今天來看電影都是好朋友，包含媒體、工商、企業界還有藝界朋友，最重要的是支持國片，更希望他們能發揮影響力讓票房更好。

林右昌還說，大家提到的政治考量和挖角，並不是今天的重點，被問到是否會邀柯市長來看電影，林右昌回應，「不敢，因為他很忙，不過如柯市長有看到希望也能支持。」

(中時 )