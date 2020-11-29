蔡依林高雄演唱會今晚最終場。（凌時差提供）

蔡依林高雄演唱會今晚最終場。（凌時差提供）

蔡依林（Jolin）的「Ugly Beauty」高雄演唱會29日終場迎來徐熙娣（小S）助陣，Jolin身穿鮮紅色「叉型罩貼」美胸盡現，與一席黑色深V連身高衩衣、內搭銀色胸罩的小S唱跳〈MR.Q〉，曲末小S嘴對嘴大力親吻Jolin近二秒，High翻全場；小S一現身話題聊不完，幽默爆料Jolin心機重：「她這段有搭紅色外套，她本來答應我說『姊，我可以穿外套、身材妳秀』，結果到今天才說『姊，我決定不穿外套了』！」小S今晚共在台上待了22分鐘，笑哽連發。

小S曾為Jolin的〈紅衣女孩〉MV跨刀，兩位天后距離拍攝MV已一年多沒見，昨同台各自拿著金槍銀槍掃射舞台、秀出BITCH大字；小S問台下觀眾自己和Jolin「誰比較賤」、比較符合這段節目主題？Jolin搶答：「我們都是啊！」由於兩人嘴對嘴親得太用力，小S得知自己的口紅親花，做勢強吻Jolin、將口紅抺回來，嚇得Jolin虧小S頻頻索吻「因為她很久沒接吻」，接著自嘲「我也是」，笑翻全場。

蔡依林、小S性感合體。(凌時差提供)

小S表示自己11月初收到Jolin邀約，立刻答應合作：「但阿妹（張惠妹）的歌我比較熟、妳的歌我不熟，我心想一定要好好準備。」Jolin當初對兩人合作內容沒有任何藍圖及想法，小S翻白言說：「Jolin告訴我『妳只要來我的演唱會，直直站著唱就好。」虧〈MR.Q〉怎麼站直直唱，Jolin趕緊甜誇小S是最認真的嘉賓，小S一聽到不放過機會，提起前一晚演出，Jolin向嘉賓伍佰索抱卻撲空，「你們是所謂的代溝嗎？我好想衝到台上，伍佰你醒醒啊」。

蔡依林、小S性感合體。(凌時差提供)

〈紅衣女孩〉MV中的「娣林」互飆〈MR.Q〉不過癮，更加碼唱〈浪子回頭〉掀起全場高潮大合唱，為了迎接小S，主辦單位特別打造「港都大舞廳」豪華絢麗舞台特效，且僅限昨天一場。兩人在這首本土味十足的台語歌搭襯下，頓時化身為港都大舞廳的紅牌小姐「林林」與「娣娣」，霓虹絢爛特效與台上的「水」字招牌相互呼應，可說讓現場歌迷感受到夜總會的風華絕代，兩位天后各自拿出看家本領飆唱台語歌，讓這次同台話題十足。

開心接下嘉賓邀請的小S儘管檯面上愛跟Jolin抬槓，但私底下卻非常欣賞Jolin，形容Jolin是一位「悶騷的大藝術家」：「這次接到Jolin邀約真的非常開心，因為她是我非常欣賞的藝人，我看著她的表演，覺得她這樣一路走來真的越來越有氣勢，就連我都不得不服，她真的是一個巨星！」話鋒一轉，不改幽默犀利本性的小S笑說：「但我沒辦法說她是『國際巨星』，因為『國際巨星』這四個字已經被我申請專用了。」

(中時 )