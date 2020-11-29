大人會帶著小孩們前往田地，堆起土窯並放進一些簡單的食材。（市議員張家銨服務處提供）

中午開窯用餐時，雖每一口食物穿插土味、焦味與香味，卻都是特別的美味。（市議員張家銨服務處提供）

為體驗古早農村親子活動，台中市關懷婦女保護協會與緣和國際同濟會，28日在大肚區共同舉辦「童趣焢窯」公益活動。緣和同濟會長也是關懷婦女保護協會理事長張家銨說，焢窯活動不僅是體驗早期農村生活，更重要的是讓安置兒童感受到平時所缺失的親子同樂，藉由活動做公益回饋給社會。

「2020童趣焢窯活動」28日於大肚區展開。張家銨表示，「焢窯」源起於台灣早期農業社會，農民在遇到農作休耕時期在待食物悶熟時，全家人便聚在一起聊家常話是親子同樂享受農餘時光。

張家銨指出，對於失親孩童來說，親子同樂卻是奢侈的希望。因此，期盼藉由焢窯活動，讓志工們的陪伴帶給孩子一份溫暖；同時也讓參與的志工家庭，除公益做愛心外，也一起回味體驗田園樂趣。

奇美博物館副館長廖婉如也到場參與，並說到希望透過焢窯活動，讓大學生們以具體行動關懷失親孩童，並散播愛的種子在孩童心中扎根，進而把這份愛在台灣這片土地上開花結果。

台體大、東海大學的學生於假日間擔任活動志工，陪伴孩童控窯充分展現一家親；過程中大朋友帶著小朋友一同趕窯鬼、帶動跳等，讓學生了解社會上仍有許多需要協助的人，並透過此次控窯活動讓參與的同學都能貢獻一己之力幫助他人。

活動最有趣的是烘窯，因孩童幾乎都沒有在泥濘農田中，挖土製窯的類似經驗。中午開窯用餐時，雖然每一口食物穿插土味、焦味與香味，不過都特別美味，因為對於大家來說都是難得且寶貴的時光。

(中時 )