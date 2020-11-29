為體驗古早農村親子活動，台中市關懷婦女保護協會與緣和國際同濟會，28日在大肚區共同舉辦「童趣焢窯」公益活動。緣和同濟會長也是關懷婦女保護協會理事長張家銨說，焢窯活動不僅是體驗早期農村生活，更重要的是讓安置兒童感受到平時所缺失的親子同樂，藉由活動做公益回饋給社會。
「2020童趣焢窯活動」28日於大肚區展開。張家銨表示，「焢窯」源起於台灣早期農業社會，農民在遇到農作休耕時期在待食物悶熟時，全家人便聚在一起聊家常話是親子同樂享受農餘時光。
張家銨指出，對於失親孩童來說，親子同樂卻是奢侈的希望。因此，期盼藉由焢窯活動，讓志工們的陪伴帶給孩子一份溫暖；同時也讓參與的志工家庭，除公益做愛心外，也一起回味體驗田園樂趣。
奇美博物館副館長廖婉如也到場參與，並說到希望透過焢窯活動，讓大學生們以具體行動關懷失親孩童，並散播愛的種子在孩童心中扎根，進而把這份愛在台灣這片土地上開花結果。
台體大、東海大學的學生於假日間擔任活動志工，陪伴孩童控窯充分展現一家親；過程中大朋友帶著小朋友一同趕窯鬼、帶動跳等，讓學生了解社會上仍有許多需要協助的人，並透過此次控窯活動讓參與的同學都能貢獻一己之力幫助他人。
活動最有趣的是烘窯，因孩童幾乎都沒有在泥濘農田中，挖土製窯的類似經驗。中午開窯用餐時，雖然每一口食物穿插土味、焦味與香味，不過都特別美味，因為對於大家來說都是難得且寶貴的時光。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。