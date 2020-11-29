黑豹旗冠軍戰平鎮高中二壘手黃勇傳扮演重要角色，年僅高二就擔任重要第一棒，面對穀保家商兩大U18王牌林昱珉、潘文輝毫不畏懼，不僅為球隊攻下首分，第7局也打下擴大領先的安打，他賽後透露自己遵守教練「跟直打變」的策略，收到好效果。

黃勇傳從高一就在青棒強權平鎮高中站穩先發，更被看好能接棒林靖凱成為平鎮黃金二壘手，他在去年黑豹旗就已經是先發第一棒，去年表現出色，不過今年卻一度遇到低潮，「今年打擊跟去年差滿多，前陣子低潮滿久的，從6月玉山盃到現在，心態、節奏都不太好，可能自己把棒球想太簡單。」

黃勇傳表示他讓自己冷靜下來，仔細思考自己的打擊問題在哪裡，加上教練從旁給予協助，自己才能適時在冠軍戰有所發揮。

此戰黃勇傳在3局下從穀保先發林昱珉手中敲出安打，助平鎮先馳得點，此分最後也成為比賽的勝利打點；7局下穀保遇上亂流，派出「火球男」潘文輝上場後援，黃勇傳也不畏懼150公里速球敲出安打，助球隊拉開分差，面對穀保兩大王牌黃勇傳都有表現。

「前一天晚上就有看之前林昱珉投球的影片，觀察他。」黃勇傳透露教練時常告訴他們要「跟直打變」，設定直球進攻時，如果來變化球就想辦法破壞掉，「剛好打到對手的直球有掌握到。」

平鎮高中二壘手黃勇傳在冠軍戰打出勝利打點。（陳怡誠攝）

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