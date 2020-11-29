網球好手詹詠然出新書《你已是你所需的一切》，今天舉辦新書發表會，在冷冷的天分享暖暖的正能量，「舉重女神」郭婞淳、劇中選手洪萬庭和前跆拳道國手蘇麗文、職籃P.LEAGUE+陳建州、前體育署署長高俊雄等體壇好友出席力挺，郭婞淳笑說：「我先拚奧運，再去想出書。」

郭婞淳表示，全大運之後就有時間稍微休息一下、參加一些活動，等等和好友吃完飯也要回高雄國訓中心繼續訓練，「我也抽空去看籃球、企業排球聯賽，之前都是大家看我比賽，現在有空換我去當球迷看大家表現、支持一下其他運動。」

郭婞淳還透露和詹詠然認識的小趣事，她笑著說：「記得是在2016年里約奧運，在速食店等候點餐時認識的，也很開心看到運動員出書，讓大家更了解運動員在競技場下的辛苦。」

至於何時換郭婞淳出書，她笑答：「我先專心拚明年東京奧運，之後有機會再來想出書這件事。」

(中時 )