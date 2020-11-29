林內鄉垃圾掩埋場昨（28日）晚上8點半停車棚的垃圾車起火燃燒，共燒毀6部車輛、1部怪手，斗六警分局12小時內宣布破案，結果竟是是鄭姓、周姓清潔隊員燒資源回收雜物，點火後離開，不料慢慢延燒到垃圾車，警方依公共危險罪將兩人移送法辦。
雲林縣消防局28日晚上8點29分獲報林內鄉清潔隊的垃圾車起火，半小時內控制火勢，但4 輛資源回收車、2 輛垃圾車、1部怪手已燒毀。
不過斗六警方局調閱監視器發現，28日晚上6點47分就有一男子徒步到起火點，10 分鐘後男子騎乘機車離開，垃圾車停車場圍籬外雜物處出現大量火光，火勢漸漸漫延至清潔隊停車棚。
縣長張麗善甚表重視，指示警察局與消防局、環保局成立專案，積極瞭解處理本案件是否為人為疏失或惡意縱火。
斗六分局今（29）日檢具相關卷證資料報請雲林地檢署檢察官指揮偵辦，懷疑是清潔隊人員所為，29日10點通知林內鄉清潔隊所有員工到案說明，鄭姓隊員坦承點火燒資源回收雜物，周姓隊員協助他。
警方以公共危險罪將鄭姓、周姓清潔隊員移送法辦。警方強調，秉持勿枉勿縱原則，加強蒐證，補強證據能力讓事實呈現於陽光下。
雲林縣今年迄今傳出多起垃圾場火警，包括斗六市公所巨大家具堆置場、斗六市公所資源回收場、虎尾公所垃圾暫置場、林內鄉垃圾掩埋場。
(中時 )
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