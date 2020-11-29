在中國宣布對澳洲大麥徵收反傾銷、反補貼稅半年後，澳洲官員於當地時間29日指出，將向世界貿易組織（WTO）狀告中國。

環球網報導，中國5月裁定原產於澳洲的進口大麥存在傾銷與補貼行為，決定對澳洲大麥徵收共計80.5％的反傾銷稅與反補貼稅。澳方當時表示，拒絕中方做出這項決定的依據，並呼籲中方撤銷關稅，但被拒絕。目前澳洲對中國大麥出口已大致停止。

澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）於當地時間29日表示，因此，下一步是在WTO針對大麥問題進行上訴。伯明翰說，「我們正在研究具體（上訴）時間，並且確保我們有證據」。澳洲政府正在與當地穀物行業與其他行業進行討論，以了解其對投訴的支持程度。

伯明翰指出，澳洲政府正在透過WTO呼籲中方，同時也在運用中方的程序試圖解決問題。但最終，這些都由中國做決定，中國選擇將其（關稅）適用於澳洲（商品），只有中國可以選擇撤銷它們（關稅）。

(工商 )