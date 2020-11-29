黃子佼、林嘉綺29日受邀擔任評審，出席由李懿主持在高雄SPERO鯨魚堤岸舉辦的首屆「青時尚大賞─大港潮起來」決賽暨頒獎典禮，ØZI則是壓軸演出。林嘉綺特地在活動前1天和老公南下高雄「偽旅行」，兩人沿著高雄港邊散步很驚豔，「認識1個城市最好的方式就是走路，高雄港邊很乾淨，非常國際化，風吹過來又清爽，我們甚至興起想搬來高雄的想法，不只和老公有戀愛感覺，我覺得跟高雄也戀愛了」。

擔任本次評審長的黃子佼笑說：「我才當完脫口秀評審，今天來當服裝設計競賽評審長。」他一早6點半就搭高鐵到高雄，先去跳蚤市場吃早餐、逛骨董店，再買唱片、吃冰，充分利用半日時間遊高雄。他表示從以前就喜歡時尚圈，笑稱是誤入歧途才走進諧星圈，「後來發現大家喜歡看黃子佼模仿的明星，不是喜歡看本人，所以我先戒掉模仿秀，慢慢多角經營，20年來才成為評審長」。

設計師魏子淵（左3）獲得金賞，由高雄市市長陳其邁（左4）頒發。（高雄市政府青年局提供）

黃子佼因工作關係，有很多訂製服，每年為春酒、尾牙需準備20幾套西裝，「衣櫃比老婆（孟耿如）還大，數量更是超過2倍以上，我們會拿彼此的衣服互穿」。他3年前幫老婆買1件裙子，她至今未穿過，「我好喜歡那條裙子，總有1天要搶過來穿，我沒極限」。

「青時尚大賞─大港潮起來」決賽暨頒獎典禮有10組入圍決賽設計師，共40套服裝，由伊林及高雄在地徵選出40位模特兒走秀展演，陳其邁市長親自頒發最大獎金賞，由魏子淵作品「北柴山-西北之向」奪得，設計賞則由廖家平作品「春氣」拿下，創新賞是王建凱、李昭儀作品「SEE WAVE」獲得，人氣賞為陳立修作品「MASSMESSMESSAGES」贏得，獲獎團隊可獲高雄市政府青年局相關媒合機會。

(中時 )