一架印度海軍的MiG-29K艦載型戰機，墜毀在阿拉伯海。這是一架雙座教練型戰機，1名飛行員彈射成功獲救，但另1名則失踪，目前正在該海域進行搜索。

防衛部落格(Defense Blog)報導，印度海軍表示，事故發生在11月26日下午5點左右，超日王號航空母艦(INS Vikramaditya)在印度西邊的阿拉伯海運進行飛航訓練，1架MiG-29K戰機失控墜毀。失事原因尚待調查。

超日王號是印度海軍目前唯一可運作的航空母艦，該航艦是由前蘇聯時期的基輔級4號艦「

戈爾什科夫蘇聯海軍元帥號」(原稱「巴庫號」)，改裝成滑跳式飛行甲板的正規航艦，能夠搭載26多架MiG-29K戰機。印度海軍總共有40架MiG-29K。

超日王號航空母艦。(圖/印度海軍)

這是過去一年間，所發生的第3起MiG-29K事故。今年2月，一架MiG-29K在果阿()上空遭到鳥擊而墜毀。2名飛行員都成功彈射，還得到國防部長沙里帕德·奈克（Shripad Naik）的肯定。

(中時新聞網)