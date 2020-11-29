因為萊豬進口議題，立法院朝野兩黨爆發激烈衝突。國民黨立委許淑華在臉書PO出一張在立院議場手持「蘇貞昌，你先吃我OK」小看板的照片，不料竟遭臉書粉專「WeCare高雄」竄改成「貞昌你先吃我，OK」，不尊重女性的字眼，被網友撻伐。許淑華對此回應說，讓更多人更加關注到萊豬安全性的問題，她輕鬆看待。

許淑華原先在臉書PO出一張「蘇貞昌，你先吃，我OK」的標語照片，竟遭「WECARE高雄」粉專惡搞成「貞昌你先吃我，OK」。

支持者認為這是非常下流的作法，不尊重女性的字眼，已涉及人身攻擊，網友也都紛紛建議快提告。PO圖的「WECARE高雄」粉專雖已自行將照片刪除，但已經引起輿論反彈。

許淑華對此回應表示，「昨天晚上立法院拍了一張，牌子上寫著『蘇貞昌你先吃，我OK』，那就是用今年口罩的口號，來嘲諷蔡政府對於萊豬開放的議題。其實也沒有到詆毀的程度。所以我覺得如果可以透過網路的轉傳，讓更多人更加關注到萊豬安全性的問題，我們就輕鬆看待。」

(中時新聞網)