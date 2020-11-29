20201128中天新聞 獲封女戰神！ 鄭麗文立院「狂轟」蘇貞昌30分鐘

在民進黨立委護駕下，蘇揆27日進入議場完成施政報告，過程藍綠雙方陷入混戰。國民黨立委兼黨團首席副書記長鄭麗文雖未上台質詢，卻號召黨內立委在發言台前痛罵，砲轟蘇揆30分鐘。鄭麗文事後表示，她是要讓大家知道為何蘇揆不受歡迎，並直批蘇揆的所作所為簡直罄竹難書，30分鐘都講不完。

《中天新聞》28日報導，鄭麗文表示，當下腦子一直在轉，「他有很多很多的，但你也不能講太細，現場已經是群眾抗爭、情緒高漲的時候，也不能在那邊論述半天，那就冷掉啦」，所以就是一直講，然後喊蘇揆下台。

鄭麗文指出，應該要讓大家很清楚的知道，為什麼蘇貞昌是一個不受歡迎的行政院長；為什麼我們要背葛他13次；為什麼我們覺得他今天的所作所為讓人不能接受。鄭麗文更直言，「30分鐘雖然很長，要把他所做所為，這些真是罄竹難書，講完還不容易」。

而鄭麗文27日在立院猛烈砲轟蘇揆，也付出了不小的代價，據了解，她當天還一度因為聲音沙啞，謝絕所有媒體採訪，而之後她接受媒體採訪還原27日的戰況時，更是又講出火氣。

(中時新聞網)