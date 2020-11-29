在演藝圈被稱為銀色夫妻的鄧超與孫儷，擁有一對兒女的他們，一家四口十分幸福；兩人時常在微博上互相鬥嘴曬恩愛，也讓不少粉絲直呼這對夫妻相愛相殺，實在太可愛了。今天，孫儷也在自己的微博上小發牢騷曬恩愛說：「原本我已經很瘦…，我覺得我好可憐，他胖，為什麼我要跟著減肥呢」。

昨(28日)為大陸金雞獎頒獎典禮，作為主持人的鄧超，一身白色西裝帥氣登場，不少眼尖的觀眾似乎發現鄧超哪裡變得不太一樣，仔細一看，原來是瘦了。時隔一天，孫儷也在自己的微博上說：「鄧超之前太胖了他要減肥，他要我幫助他，原本已經很瘦的我為了鼓勵他也跟著一起減肥，他瘦了5公斤，我瘦了2公斤…，我覺得我好可憐…他胖，為什麼我要跟著減肥呢」。

孫儷還特別做了對比圖讓粉絲對照 (圖/ 孫儷微博)

看著孫儷放的兩張對比照，的確可以明顯感受出鄧超瘦了不少，只是看似有點委屈的貼文，實則硬是在眾粉絲面前曬了一場恩愛；這讓孫儷的粉絲在貼文下方留言：「妳再瘦都要沒有了」、「妳好瘦不要再減了」、「這樣妳就可以吃更多蛋糕了」。

更有粉絲留言：「因為愛情，不會輕易裂開，所以一切都是幸福的模樣」，這也釣出本尊親自回覆：「不是，因為胖，真的胖」，這麼直接的答案，更讓網友笑翻說：「聽到超哥心碎的聲音了，我胖不可愛嗎？」

(中時新聞網)