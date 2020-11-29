網紅陳沂因發言直白犀利，因此樹了不少敵人，不時會受到抨擊，廣告小妹日前就大酸陳沂，嚷嚷著要找有錢人結婚，卻又標榜女性要經濟獨立，不懂陳沂矛盾的說法，對此，陳沂也親自開砲，狠嗆廣告小妹：「我光顏值就在霸凌妳了，智商、學經歷、能力、財力⋯⋯更不用說了。」

陳沂日前針對單親媽媽勒斃兒女一事做出評論，甚至砲轟藝人隋棠沒搞清楚狀況就開槍，批她就是沒戲可以拍才轉為作公益，創造愛心形象，也提到女人要找有錢人結婚，錢十分重要，但女人應該要經濟獨立等話，讓廣告小妹相當不以為然。

廣告小妹開嗆陳沂，認為她說法矛盾。(圖/翻攝自廣告小妹臉書)

廣告小妹在臉書發文諷刺，「我覺得陳沂好可愛。一直說要找有錢人結婚、錢最重要，然後現在又喊著女性經濟要獨立不要靠別人…靠男人不可恥，靠了或想靠還不承認才是。」更暗指陳沂是井底之蛙，「鼓勵經濟獨立本身沒有錯，但是像陳沂這種人她的鼓勵起手式是先批評別人的選擇，再歧視貧窮和階級。」

陳沂不甘示弱回嗆，攻擊廣告小妹外型。(圖/翻攝自陳沂臉書)

對此，陳沂回擊：｢結婚絕對不是為了想找個長期飯票，是因為兩個人在一起很開心很幸福，所以想組成一個家庭。」更攻擊廣告小妹的外貌，「我光顏值就在霸凌妳了，智商、學經歷、能力、財力⋯⋯更不用說了。唯一沒有的，大概就是我沒有一個又醜又矮的老公吧」。

(中時新聞網)