立法院副院長蔡其昌、市議員張耀中、文山里長何中信等多位里長也都到場同樂。（立委張廖萬堅服務處提供）

張廖萬堅希望能讓每一位大朋友與小朋友留下難忘的經驗與回憶，營造更美好的親子關係。（立委張廖萬堅服務處提供）

立法委員張廖萬堅盼協助紙風車揮別祝融陰霾與疫情衝擊，29日特別邀請紙風車劇團，到南屯大文山地區來首次演出，現場湧進數千位親子；立法院副院長蔡其昌、市議員張耀中、文山里長何中信等多位里長也都到場同樂。

張廖萬堅指出，他很欽佩紙風車劇團雖然歷經無數波折，卻仍然堅持為每一個孩子努力，這也和自己一路走來的初衷一樣，因此希望能用實際行動支持協助紙風車，讓每個孩子都能在父母或阿公阿嬤陪同下，有機會看到他們精彩的演出！

立法院副院長蔡其昌說，自己與張廖萬堅委員為了孩子，至今已舉辦了無數場的藝文季，希望讓台中的孩子留下美好的回憶與經驗，感謝每一位出席同樂的朋友們，也邀請大家下下週到清水來欣賞不同劇碼的紙風車劇團。

張廖萬堅強調，這是紙風車第一次到南屯大文山地區來演出，雖然天氣轉涼，但現場仍有數千位大小朋友到場，十分感謝在週日夜仍願意冒著涼風，帶著小朋友出席的家長們，也希望能讓每一位大朋友與小朋友留下難忘的經驗與回憶，營造更美好的親子關係。

(中時 )