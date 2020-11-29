由中華民國迷你足球協會主辦的「22縣市足夢踏實」全國巡迴的最終站來到馬祖，也是109年度國民小學迷你足球賽連續第二年在這裡舉辦，迷你足球協會理事長房振昆偕同協會主要職員登島拜訪連江縣縣長劉增應，未來雙方將會全力合作積極推廣這項老少咸宜的運動。

109年度國民小學迷你足球賽參賽隊數也從去年的19隊增加到21隊，可見足球運動在馬祖是有發展潛力的項目，比賽使用的氣墊式球場可讓參賽小球員盡情奔跑踢球，介壽國小球員周睦森單日2戰成為全隊進球數最多的好手，獲得由雲豹能源提供的單場最有價值球員的雲豹獎，不只足球，年僅8歲的周睦森平常也擅長羽球、桌球，由於今年學校積極推動足球，給他嘗試新運動的機會，沒想到在足球表現也很出色，他第一次親眼見到氣墊式球場感到新鮮有趣，希望每年都能來參賽。

迷你足球協會秘書長張武業表示，再次來到偏鄉離島推廣幼兒足球要感謝縣長及縣府全體動員的鼎力協助，還有各學校的推廣參與，今年的教師增能研習營報名的老師及教練也相當踴躍，期盼未來能降低少子化帶來的衝擊，也要讓剛接觸足球運動的小球員保持學習的熱情，配合縣府推廣的需求，迷你足球協會將把這造價20多萬的氣墊球場留在馬祖當地，提供給更多想嘗試足球樂趣的小球員。

(中時 )