蔡英文總統今晚表示，過去這段時間，許多人看好臺灣、來臺投資，這是因為政府團隊有效率，社會穩定且自由民主。她呼籲民眾未來要做到防疫和拚經濟兩件事，希望民眾有時間且有能力時多出外走走、多消費，維持經濟的動能，協助商家一起渡過難關。

蔡英文今晚與立法院長游錫？、綠委羅致政、陳歐珀、江永昌、林淑芬、吳秉叡、宜蘭縣長林姿妙、桃園市長鄭文燦等人，共同出席「新北市宜蘭縣同鄉會會員大會」。

蔡英文致詞時表示，臺灣能夠成功防疫，經濟能夠平穩發展，除了要感謝行政院長蘇貞昌所帶領的行政團隊之外，也要感謝立法院長游錫？及眾多立法委員們的協助。

她說，特別是立委們快速通過紓困相關預算及法案，讓臺灣在面對疫情時，產業能夠獲得協助，社會可以穩定發展，民眾可以平安正常過生活。

面對疫情跟經濟的挑戰，蔡英文表示，臺灣人民都相當團結冷靜，讓全世界看到我們防疫的成績。現在，各界都在討論臺灣為何能夠防疫成功，成為民主社會防疫的典範，這是相當了不起的成就。不過，接下來疫情還會持續下去，希望國人能夠繼續團結，一起守住臺灣的疫情。

受到疫情影響，許多國家今年的經濟都呈現負成長。但臺灣不但是正成長，且表現相當不錯。今年全年經濟成長率預估可上修為2.54％，不僅是亞洲四小龍的第一名，更是唯一的正成長。

蔡英文認為，過去這段時間以來，許多人看好臺灣、來臺投資，這是因為我們政府團隊有效率，社會穩定且自由民主。臺灣是一個非常好的地方，希望大家共同珍惜，讓臺灣能夠更好。

她也請在場民眾幫忙，做到以下兩件事情。第一，12月1日開始實施「秋冬防疫專案」，請大家互相提醒，出入公共場所一定要戴口罩。第二，繼續共同拚經濟，尤其是在民間消費方面。

蔡英文強調，國內有許多小商家及攤商需要大家的幫忙，希望民眾有時間且有能力時，可以多出外走走、多消費，維持經濟的動能，協助商家一起渡過難關。

(中時 )