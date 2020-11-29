在新加坡，一名3月確診感染新冠肺炎的孕婦本月誕下帶有病毒抗體的男嬰。這名31歲婦女確診時，只出現輕微病徵，住院不到三周便康復。而她生下的男嬰無新冠病毒，但有病毒抗體，醫生認為抗體是由媽媽傳給嬰兒。

根據《海峽時報》報導，該名婦女在懷孕10周時發現感染新冠病毒。當時她從歐洲旅行回來，確診感染，所幸病情輕微，3周後就康復出院。這名女子說：「大夫說，我的病毒抗體消失了，但我兒子身上有抗體。根據醫生說法，我在懷孕時把自己的抗體給了兒子。」

目前無法確認抗體是從母體傳給男嬰，或是胎兒自己產生。稍早大陸媒體報導，武漢有11名確診孕婦生下的嬰兒，都測到新冠病毒抗體。但世界衛生組織（WHO）表示，目前仍不知受感染的孕婦是否會將病毒傳染給胎兒。已有醫師上月在醫學期刊發表研究報告，指確診母親會把新冠病毒的抗體傳給嬰兒，且抗體會隨時間逐漸減少。但美國之前的研究指出，新冠病毒罕有會透過母體傳給初生嬰兒。

(中時 )