一名在鴻海集團任職的歐姓協理，2013年參加公司尾牙，抽中10張股票，不過歐姓協理卻在中獎的隔月辦理退休，年底領取當時抽中的10張股票，不符合「獎項發放時須在職」的規定，瞬間失去上百萬，不滿的歐姓協理控告鴻海，一審判決吞敗訴。

歐男提出訴訟，表示自己於2013年2月7日，參加公司動員大會，抽中10張股票，隔月11日因為屆齡，因此申請退休，歐男當時申請文件時有註明，「呈請本次動員大會中獎十張股票一併核發」，總經理也核簽，想不到年底領股票時，財務長以「退休申請在抽獎前不符合」為由，同時增加抽獎活動時並沒有的條件，拒絕給付給歐男。

歐男認為抽獎資格，是依據職位、考績還有年資等條件，名單亦是由總經理審核，同等於有對價性質的無名契約，主張鴻海應給付自己價值百萬元的股票、以及現金股息。

對此鴻海主張，抽中的股票是屬贈與性質，無關個人考績、工作表現，且抽獎前已經說明規則，「各項獎項將於年後核實中獎資格，公告於福委會網站，獎項發放時需在職始具領取資格」，且歐男是該單位提報抽獎名單負責人，明知自己隔月退休，已經不符領獎資格，卻還是將自己名字列入抽獎名單中。

法院審理此案時，確認歐男抽中的股票與個人考績無關，且抽獎前主持人的確有告知規則；而鴻海發放獎金的規定，決核權在總裁手上，並非總經理，當時簽核歐男申請退休文件的總經理，作證表示曾說過獎金、股票部份決定權不在我，總裁才有最終權限」，因此法官一審判歐男敗訴。

(中時新聞網)