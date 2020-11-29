109學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽第一階段昨天落幕，第二階段明天在高雄義守大學點燃戰火，由於賽事精彩，吸引更多球迷關注，大專體總表示，第一階段預賽7天賽事共吸引超過3萬5千名球迷進場支持，相較上季成長近五成。

上賽季UBA預賽第一階段同樣在輔仁大學中美堂舉行，預賽7天吸引24526人次進場，隨著比賽精彩度提升、各參賽學校用心宣傳，共同打造更優質的賽事環境，本季預賽進場人數大增，共35373人次入場，現場氣氛更熱絡。

地主輔大隊長魏嘉豪直言，自己從大一打到大三，場邊的觀眾人數逐年增加，感覺真的「差很多」，尤其今年觀眾進場的踴躍度，更超乎自己預期，即使幾名主力畢業，球迷不減反增，在場上打球更high，他笑說：「投進兩分球都覺得有四分的價值。」且除了地主球迷之外，各隊球迷都有增加的趨勢，魏嘉豪表示：「去年比賽時，只有我們進球會有歡呼聲，現在比賽不管誰進球，都有歡呼聲。」

由A組8隊參與的第一階段預賽出現過政治大學克服32分落後、逆轉勝衛冕軍健行科技大學的賽事，也有過政大遭北市大學逆轉的戰況，不過政大還是以6勝1敗站上第一，健行科大則吞下球隊自106學年度以來首次二連敗，第一階段5勝2敗排名第二；上季公開二級季軍中原大學，本季挑戰一級，打出連自家教練張智峰都沒想過的3連勝佳績、一度並列首位，第一階段7戰打完與輔大、北市大同為3勝4敗，台灣藝術大學2勝5敗排第7，文化大學則是1勝6敗暫墊底。

本季UBA第二階段賽事11月30日起移師高雄義守大學體育館進行，將再帶起另一波賽事熱潮，歡迎球迷到場觀賽，但需遵守入校及防疫規定，進入校園時以紙本或手機螢幕出示UBA「觀眾入場券」（至賽事官方Instagram：uba.tw），且進入場館內需全程配戴口罩。

明天開始的第二階段預賽將由B組8隊登場，地點是高雄義守大學體育館進行，可望再帶起另一波賽事熱潮，歡迎球迷到場觀賽，但需遵守入校及防疫規定，可至賽事官方Instagram「uba.tw」擷取觀眾入場券，進入校園時以紙本或手機螢幕出示入場券，且進入場館內也需全程配戴口罩，無法到場的球迷，也可以透過有線電視頻道Eleven Sports、網路LINE TODAY與SSUtv、MOD、Hami Video等管道收看賽事轉播。

(中時 )