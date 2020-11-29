高市經發局搶救夜市人氣，28日晚間在六合夜市舉辦首場「辦桌免費吃」活動，但民眾發現，不僅現場根本沒人擺桌，號稱「免費喝」的木瓜牛奶也只提供每人1小杯，高市議員陳若翠忍不住猛酸，邁市府實際作為與事前宣傳落差極大，根本是選前「緊緊緊」，選後「騙騙騙」。

經發局坦言，在活動溝通和細節上，委外廠商沒有跟管委會做好良好的溝通，造成市民朋友的觀感不佳，深感抱歉，爾後幾場會加強溝通協調，也感謝管委會的協助。

陳若翠說，經發局透過媒體宣傳為振興市集、夜市經濟，推出「好人好市」系列活動，28日晚上6點半開始於六合夜市舉辦，共3場次「辦桌免費吃」，提供木瓜牛奶、大腸包小腸及水餃等人氣美食，讓遊客免費品嘗。

「不少民眾到現場準備怒吃一波，沒想到不但沒有擺桌請客，免費喝的木瓜牛奶也只是一人一小杯」，陳若翠說，市府辦的活動讓大家傻眼，有人氣得當場開罵活動擺爛，連六合夜市管委會也一頭霧水，強調承辦單位根本沒跟他們說明活動內容。

陳若翠強調，市府推振興活動促銷，她絕對舉雙手贊成，但經發局缺乏誠意，並未補助六合夜市攤商參與活動，因此根本沒有攤商要響應，至於勉強參與的攤商因為節省成本，只好意思意思提供一小杯給民眾「聞香」。

「說得一畚箕，做沒一湯匙！」陳若翠說，市府把民眾「騙」來消費，乘興而來、敗興而返，陳其邁號稱「緊緊緊」團隊，結果證明是「騙騙騙」團隊，第一場活動就信用破產，「緊接著凱旋夜市、武廟市場等4場活動還辦得下去嗎？」

經發局表示，因疫情關係，匡列行銷費用，協助市場市集辦理促銷活動，總共有5場實體促銷活動。本次活動由六合夜市協助提供場域和場地佈置。

(中時 )