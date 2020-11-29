2020華南銀行台灣企業甲級足球聯賽今日舉行第三循環最終輪賽事，同時也將確定本屆金靴獎得主，最終北市大同安以恩今天單刀成功破門，以1球之差搶下金靴獎。

為了向日前逝世的阿根廷傳奇球星馬拉度納，各隊也在賽前向進行1分鐘的默哀儀式，表達對這位偉大球星的無限思念。

在國立體育大學足球場上演的是在前一輪在積分上領先群雄已提前封王的南市台鋼對上北市大同，雖然最終暴冷以1比3輸給北市大同，仍在賽後頒獎儀式中舉起年度總冠軍獎盃，抱走70萬獎金。

另一大重點就是本季金靴之爭，賽前安以恩與台中FUTURO朱益成以19顆進球排名射手榜第一，而南市台鋼Marc則是以18顆進球緊追在後。

安以恩在第65分鐘接獲隊友傳球形成單刀機會，他加速過人穩穩將球射入球門，達成賽季個人第20顆進球，也靠著這一球摘下金靴獎，

賽後頒獎儀式也邀請到中華足球協會理事長邱義仁到場頒發年度總冠軍獎盃予南市台鋼，隊長吳俊青也分享自己整年下來的心路歷程。

吳俊青認為聯賽要奪冠，很大的因素在於球隊的穩定性，「大家也知道賽季前我們這支隊伍做了很大的補強，但是季初卻沒能踢出應有的水準。第一循環遭遇到挫折，但透過更多的溝通、訓練，在第二循環慢慢展現出默契跟配合，最終得以拿下總冠軍。」

南市台鋼拿下2020華南銀行台灣企業甲級足球聯賽年度總冠軍。（中華足球協會提供）

(中時 )