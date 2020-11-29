日前臉書粉絲團「JKF 紅燈區2.0」日前PO出一段名為「學校社團老師」的13秒影片，只見影片中一位穿著低胸裝的正妹老師，在課堂開心與學生聊天，甜美笑容與火辣身材，讓網友看了眼睛為之一亮，暴動留言「早10年遇到這老師多益就1000分了」！現在這位正妹老師的真實身分也曝光了。

一位年輕正妹老師在影片中穿著火辣低胸黑色上衣，襯托出她白皙美肌，接著這位老師更被學生逗樂，彎腰笑了出來，胸前渾圓也跟著不停晃動，乳波蕩漾的養眼畫面，也讓網友瞬間暴動，大讚這部片根本是超有深度的招生影片。

現在這位正妹老師的真實身分也曝光了，原來是IG擁有超過20萬粉絲的coser網美Nori何苔苔（何苔抬），曾扮過《火影忍者》綱手、《鬼滅之刃》戀柱等多個知名動漫人物，E罩杯身材火辣。

她稍早就在IG幽默表示要破解都市傳說，澄清自己才不是什麼英文老師呢，而是受邀到高中大傳社的一日社課老師。同時苔苔也與大家分享自己的授課心得，「謝謝晴晴給我這次特別的機會！能跟大家分享一路以來的心路歷程很開心，製作PPT的時候感觸好深嗚嗚。謝謝一直以來陪伴苔苔成長的你們，也希望同學畢業後都能勇敢追夢。」

(中時新聞網)