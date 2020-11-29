66歲資深演員司馬三三曾是秀場玉女歌星、華視當家小旦，演藝事業輝煌，2014年她罹患乳癌，在3年前更踏入國畫藝術界，轉任台灣港澳台美術家協會理事，可以說是多才多藝，然而近日她也坦言，原來年輕時出國演出，曾差點被賣到異鄉，至今想起來仍驚魂未定。

司馬三三在命理節目《命運好好玩》上透露，會踏入演藝圈是因為小時候家境不富裕，小學三年級，她爸爸是開武館、賣膏藥維生，然而因為地震的關係，她家被大火燒毀，武館也沒了，一家人只好住到政府臨時搭建的房子，在水溝旁三年。

由於當時爸爸工作不順遂，一家人不時就搬家，直到她14歲時徵選上合唱團，每個月的薪水高達美金200元，相當於當時台幣8000元，終於讓家中經濟有解困的機會，殊不知20多位女孩抵達香港後，卻被安排住進宿舍，還將團員隔離，這讓司馬三三嚇壞，每天以淚洗面，寫信給家人。

司馬三三曾被日本老闆買下當模特兒。(圖/翻攝自命運好好玩)

司馬三三坦承，當時的情況很像人口販賣，同團的向娃被賣到新加坡、陳盈潔賣到泰國，而不同團的蔡閨則被賣到日本，她驚魂未定地說，幸好當時她的年紀最小，最晚被挑中，被一名日本時裝老闆看中，找她去香港走秀了3年，而這段經歷，如今她已能輕描淡寫帶過，「我在國外被放逐好多年」。

(中時新聞網)