麋先生 「嗜愛動物」巡迴演唱會台北場11/28在Zepp New Taipei舉行，場館擠滿2500名歌迷，麋先生一連飆唱25首歌，包括新歌〈嗜愛動物〉、〈廢廢〉、〈loVSer〉、〈四不像〉、〈稀有品種〉等，演唱會更邀來告五人擔任嘉賓，雙方各自獻出自己的「第一次」給對方：麋先生首次售票演唱會邀請嘉賓，告五人則是首次擔任別人演唱會的表演嘉賓，兩方合唱〈披星戴月的想你〉、〈接著〉。

麋先生以新歌〈loVSer〉熱情搖滾的節奏炒熱現場氣氛，隨後〈某某某〉、〈小朋友〉、〈野生遊樂園〉引起全場大合唱，主唱聖皓百感交集表示：「一開始我們只想辦台北場，畢竟隔了4年多發片，不知道會有多少舊朋友、新朋友會來，不過公司力挺，一口氣開了北中南三場，我們其實有點緊張，今天看到台下滿滿的人，我們就放心了，也代表明年我們可以去更大的地方開演唱會。」台下歡呼聲不斷。

唱完〈黃昏市長〉，聖皓和喆安來到延伸舞台前，喆安開玩笑說：「看到我們兩個人在這，就知道是本團最強二人組！」台下一片歡愉的噓聲和笑鬧聲，後方主舞台的小B、以諾和逸凡也加入噓聲的行列，喆安又開玩笑說演唱會最煩惱的事情就是不知道要怎麼坐著彈吉他比較帥，「我很擔心大家用手機拍我都是從下往上，可以幫我美肌一下再上傳嗎？」聖皓吐槽他：「剛才在後台化妝，喆安還擔心今天妝這麼濃，會不會不夠搖滾，結果現在叫大家幫你美肌？」喆安笑說：「可是我後來發現妝濃一點比較搖滾。」台下一片爆笑。

唱完新歌〈餵食秀〉，聖皓故作神秘表示想唱一首雖然不是自己的、但非常喜歡的歌〈披星戴月的想你〉，聖皓用性感低沉的嗓音詮釋，唱到第二段時，原唱告五人突然現身舞台！掀起現場高潮，告五人主唱犬青、雲安，以及鼓手謙哥上台和麋先生合體，一同詮釋〈披星戴月的想你〉， 只見犬青一上台，便興奮地跑遍舞台各角落，一下和鼓手逸凡拍照、一下又和吉他手小B、喆安合照，聖皓笑說：「事前告五人就有說他們一上台可能會失控，我心想是能失控到哪去，結果犬青一上台就亂跑！」

告五人的不按牌理出牌，讓麋先生差點招架不住，雲安還化身攝影師，拿起手機幫麋先生紀錄台下歌迷的熱情，謙哥更是直接擺好自拍架勢，在犬青和雲安的號召之下，讓麋先生和告五人在台上自拍合照，相比之下麋先生有些害羞，麋先生和告五人形成的有趣對比，一陣笑鬧後，告五人表示非常喜歡麋先生的〈接著〉一曲，希望能和麋先生合唱，聖皓一口答應，並同時也預告告五人12月即將發行新專輯。

麋先生巡迴演唱會尚有中、南兩場次，12/4台中Legacy、12/5高雄LIVEWAREHOUSE登場，台中門票已售罄，高雄目前僅剩零星門票，可以上麋先生官方臉書和相信音樂臉書查詢。

麋先生28日在Zepp New Taipei舉行「嗜愛動物」巡迴演唱會。（相信音樂提供）

麋先生28日演唱會，請來告五人擔任嘉賓。（相信音樂提供）

麋先生28日演唱會，請來告五人擔任嘉賓。（相信音樂提供）

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