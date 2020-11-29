12月1日起，3大交通新制正式上路，最重罰1萬8000元！這3項新制包括接送7歲以下幼童可臨停黃線、交通違規案件之舉發期限縮短為2個月，以及汽車裝載物品掉落等，其中罰最重的就是「東西從車上掉下來致人傷亡」，可開罰1萬8000元。

交通部日前修正《道路交通管理處罰條例》第30條，針對汽車裝載貨物脫落、掉落，或裝載危險物品未依規定車道行駛，罰鍰上限由原先的9000元，大幅提高至1萬8000元。交通部表示，新規定上路後，一般道路貨物脫落可罰9000元、高快速道路罰1萬2000元；若危險物品致人受傷或死亡，最高可罰到1萬8000元。

交通部一併修正第90條，將一般交通違規案件的舉發期限，由3個月縮短為2個月；汽車肇事致人受傷或死亡案件未送鑑定而須分析研判者，最長也不得超過3個月。目的是為了讓違規者及早收到舉發單，了解違規事項，避免短期內連續犯、連續罰。

最後一項和家長有關，交通部表示，新修正《道路交通管理處罰條例》第55條，新增接送「未滿7歲」之兒童上、下車者，路邊黃線臨時停車不受3分鐘限制。要注意的是，這項規定僅限接送時間，不含等待時間；另外也不能在紅線臨停。

(中時新聞網)