民進黨政府開放萊豬進口，引發爭議。蘇貞昌施政報告，也遭國民黨立委祭出豬內臟攻擊。行政院長蘇貞昌裁示萊豬進口五原則，包含赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查等五項措施，未曾進口來台的肉品廠，需經我赴美派員赴美查廠後，才能進口。截至晚上8點為止，Yahoo網路民調顯示，63.7%的民眾認為沒有減少你對萊豬的疑慮；另64.4%的人則對政府落實管制措施非常沒信心。
Yahoo民調顯示，截至晚上8點為止，共有1.25萬人參加網路投票。民調顯示，為了化解民眾疑慮，蘇貞昌裁示萊豬進口五原則，仍有高達63.7%的人認為沒有減少疑慮，24.2%認為減少一些、6.1%認為減少許多、3.2%的人減少很少，2.8%則表示不知道／沒意見。
針對政府萊豬進口的相關措施，64.4%的人對政府執行非常沒信心，22.5%還算有信心、7.4%不太有信心、3.2%非常有信心，2.5%則表示不知道／沒意見。
針對總統說，「美牛美豬的開放，是讓市場多一個選擇，並不是要求國人一定要食用」。64.2%的人非常不認同，23.1%還算認同、6.0%不太認同、非常認同4.3%，2.4%表示不知道／沒意見。
文章來源：Yahoo民調
(中時新聞網)
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