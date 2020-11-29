座車駛離「假動作」掩護丁？中正一分局長陳明志惹議

行政院前發言人丁怡銘因牛肉麵失言風波辭職下台，29日下午2點半他現身中正一分局，針對遭發違反食安法接受問訊，2個半小時後搭車離開。但其中發生了一個插曲，即中正一分局分局長陳明志似乎為了掩護丁怡銘，出動座車做出「假動作」迷惑媒體，外外界無法掌握丁怡銘的確切行蹤。

《中天新聞》報導，今日有不少媒體守候在中正一分局外面，準備捕捉丁怡銘離去時的身影，下午5點左右，先是一台車從車道一閃而過，許多守候已久的媒體紛紛跟上前去，想看看丁怡銘有沒有在車內，但第一台出來的車是空的。

同時，中正一分局在外面布置了紅龍柱和警力駐守，引起各界質疑如此大動作禮遇丁怡銘的動機，之後出現了第二台車準備駛離中正一分局，而該車後座坐著一個人，戴著口罩，但不知是否為丁怡銘本人，但當下中正一分局並未回應媒體和澄清，而各家媒體紛紛猜測丁怡銘可能乘坐該車離去。

直到晚間7點左右，中正一分局才聯絡各家媒體，指稱車內不是丁怡銘，而是分局長陳明志，結果引來各界砲轟。事實上，中正一分局發布消息時，丁怡銘早已悄悄離開，從時間點來說，5點多時中正一分局用煙霧彈引開蹲守的媒體，做好安排後，才讓做完筆錄的丁怡銘離開，丁怡銘離開的時間大概是在6點多左右，而中正一分局此舉也讓現場媒體感到十分錯愕。

(中時新聞網)