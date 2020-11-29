台灣產業創新轉型急需更多資金注入，創投公會理事長邱德成今（29）日表示，台灣若想要在下一個十年維持國際產業鏈的地位，全面激勵投資，刻不容緩，「這不是單一部會的事，國發會、經濟部、金管會都應一起來！」，本周四（12月3日）登場的「2020投資台灣高峰論壇」，就獲得政府的全面支持，除了副總統賴清德將親臨致詞，三部會首長也親臨演講，加持產業投資。

作為台灣創投圈最大業者益鼎創投集團董事長的邱德成，今年8月新接任創投公會理事長就表態要讓創投業重啟活力，加上他本身也參與股權投資協會、天使投資協會，等於產業投資的上中下游都一手包辦，呼應小英總統的「台灣要全方位投入供應鏈重組」，因此規劃12月初舉辦「2020投資台灣高峰論壇」時，相關財經部會給予最大的回應。

創投公會與股權投資協會同步表示，希望政府活化投資動能，力挺台灣產業維持全球產業供應鏈關鍵地位，敦請國發會將股權投資列為國家政策，推進專案投融資支持再生能源產業，協助我國高科技產業從事國際併購；並支持金管會有關創新板的開設，激勵創投同業從事早期投資，支持台灣新創發展。

在洞察後川普與後疫情時代的台灣產業發展，邱德成指出，5G與AI是未來台灣轉型升級，持續佈局全球供應鏈關鍵位置不可或缺的兩大主軸，「台灣下一個台積電，一定出自5G與AI兩個產業！」

創投公會觀察到，台灣有許多5G與AI的創新型事業，在這個關鍵的年代正悄悄的超前佈署，形成好幾家隱藏版的獨角獸。因此在12月3日的投資台灣高峰論壇中，上午規劃六家5G、AI「隱藏版的獨角獸」同台發表，如已經獲利、且佈局全球的現觀科技、優必達都是第一次出來分享的未來獨角獸公司，將在會中向全國投資界正式推介。

(工商 )