高市副市長史哲29日晚間在臉書貼文，揭露今年高雄港跨年主視覺，以「2021跨百光年」為主題，大舉點亮高雄港，他強調人家是跨年，高雄是跨百，「光年意味著這是高雄光榮的一年」，並預告屆時會進行同步手持多視角的直播，作為高雄未來5G的先行示範。

史哲晚間在臉書公開「2021跨百光年」主視覺，預告屆時真實的展演，一定比主視覺更誇張；他說，市長陳其邁一句「把高雄港點亮」，逼死了跨年團隊，因為高雄港不是一個建築物，而是一座港灣，因此必須以這座港灣為劇場、愛河灣海上為舞台，海陸空三向度設計這場展演。

史哲強調，「跨百」是今年高雄的任務，光年則意味「這是高雄光榮的一年，也將照耀未來的一年，同時我們以光速的決心往前挺進」，他也拿動畫電影角色名字開玩笑說：「所以，我們是『跨百光年』，不是巴斯光年喔！」

他強調，主視覺只展現了12月24日至明年1月3日概念中的局部，人一定要在現場才能感受點亮港灣前所未有的浩大規模，不過屆時會有同步手持多視角的直播，作為未來5G技術的先行示範，且全程保證全部是「台灣IP」。

(中時 )