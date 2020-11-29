藝人哈孝遠與空姐老婆瑄瑄於2018年結婚，婚後十分甜蜜的他們，更在去年成為新手爸媽，一家三口相當幸福。近日，哈孝遠與瑄瑄一同上節目接受測謊，談及哈孝遠與女星151林彥君是否曾經交往過時，測謊機顯示出來的答案讓現場所有人驚訝。

哈孝遠與老婆瑄瑄一同上談話節目《聽媽媽的話》接受測謊大考驗。當主持人小禎問：「你有跟151交往過嗎」，只見哈孝遠緊張閉眼大喊「沒有」，但測謊機卻一秒顯示哈孝遠在說謊，這讓瑄瑄現場大驚說：「所以這是真的？！」

哈孝遠慘遭測謊機打臉 (圖/ 翻攝自 YouTube / 聽媽媽的話)

看到此一結果，哈孝遠急忙喊冤澄清，他和151真的沒有在一起，並認真解釋會有這個緋聞發生，是因為在結婚之前，有這個緋聞傳出來，於是有記者去問151是什麼情況，一向幽默的151則用開玩笑的口氣和記者說，現在是要我用前女友的身分來講是不是？沒想到只是一段玩笑話，卻讓瑄瑄十分在意。

哈孝遠急忙澄清事情發生始末 (圖/ 翻攝自 YouTube / 聽媽媽的話)

經過一番澄清後，小禎問兩人會聊到彼此前任的事情嗎？瑄瑄笑著說：「所以我現在就是來問他這件事」，哈孝遠也立刻回說：「平常都很大器的說我不過問這些，沒關係」；聽得一旁小禎直說，是愛才會在意，也希望經過這次的測謊，兩人能把這件事說開。

(中時新聞網)