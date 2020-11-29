東北季風影響下，周四(3)至周六(5)清晨中部以北及東北部低溫仍將下探16至18度。（氣象局報天氣）

東北季風影響，氣象局針對５縣市發布大雨特報。（氣象局）

氣象局預報顯示，明(30)日仍為東北季風影響的天氣型態，因此中南部地區日夜溫差大，南北溫差也比較大，迎風面的東北部及大台北山區、基隆北海岸有局部大雨發生，下周低溫有機會下探16度。另外，明天將出現今年最後一場「半影月食」天文奇景，有興趣民眾千萬別錯過！

氣象局預報員關欣平表示，未來一周仍為東北季風影響的天氣型態。氣溫方面，北部及東北部氣溫天氣持續涼冷，桃園以北及宜蘭高溫約20-21度，竹苗及花東地區高溫約23-24度，中南部高溫約28至30度。

周四(3)至周六(5)清晨中部以北及東北部低溫仍將下探16至18度，較空曠地區可能有機會更低，其他地區約19至21度。

降雨方面，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部地區留意局部大雨或較大雨勢，中南部仍維持多雲到晴、溫差大的天氣型態。

受東北季風影響，氣象局針對5縣市發布大雨特報。今(29日)晚至明(30)日，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。

東北季風影響，今(29日)晚至明(30)日基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率。（氣象局）

由於時序即將進入12月份，大陸高氣壓帶來的冷空氣使得天氣偏涼，偏冷的時間會愈來愈頻繁，北部、東半部地區位處東北季風迎風面，降雨機率持續偏高，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區雨勢明顯且降雨時間較連續，戶外活動也請準備雨天備案。

另根據台北市天文館網站指出，明天將出現今年最後一場「半影月食」天文奇景，國內各地可見月出帶食，本次半影月食自15時30分半影食始、17時2分月出、17時42分食甚、19時56分半影食終，可見食程歷時2小時53分鐘，最大半影食分為0.855，由於下次月食要再等半年，有興趣的民眾請把握機會觀賞，東方地平線無遮蔽處將是適合觀看地點。

(中時 )