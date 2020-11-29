美陸軍士兵因訓練受傷而無法部署的人數，已高達5.8萬人之多。不但影響陸軍戰備水平，每年約5.75億美元(約新臺幣165.48億元)的醫療成本，更增添部隊財政負擔。對此，奧克拉荷馬州西爾堡的陸軍單位，引進運動科技產品，以客製化士兵肌力與體能訓練菜單的方式，提升戰場運動表現並降低受傷風險。

《星條旗報》報導，為減少部隊因傷無法部署的窘境，尤其是大部分美軍受傷都是與訓練相關，陸軍日前推出「整體健康與體適能」計畫(Holistic Health and Fitness, H2F)。做為H2F計畫的一部分，奧克拉荷馬州西爾堡引進最新科技「機器學習測力板」(force plate machine learning)。在接下來的數個月中，西爾堡將在新進軍官的訓練加入測力板測試，以驗證其是否能滿足H2F的需求。

「機器學習測力板」為「斯巴達科技」的產品。其包含一塊重約30磅(約13.61公斤)黑色矩形的測力板，以及機械學習軟體。隨著士兵在測力板上進行各種動作，機械學習軟體可預測受測者身體哪個部位最容易受傷，並協助肌力體能教練針對弱區客製化出訓練菜單，以降低受傷風險，整個過程不到5分鐘。

「斯巴達科技」的瓦格那博士(Phil Wagner)解釋，位於加州矽谷的總公司，數據庫內已蒐集超過200萬筆的動作模式數據。陸軍官兵每次的動作模式，都會與數據庫內的資料進行比對，故能分析其肌力大小、發力與動作模式，以及肌力是否失衡。

此外，該軟體會提供運動治療建議菜單，針對受測官兵的弱點區開立各種輔助動作，以強化關節活動與伸展、肌肉與肌力提升、協調性增加、矯正不良運動姿勢，進而達到促進恢復與預防傷害的目的。

瓦格那指出，西爾堡為陸軍首先試點單位。這次測試將讓數據庫內的數據更完整，分析與建議將變得更準確與具體。目前在全美各運動賽事中，包含職棒大聯盟、職業美式足球聯盟(NFL)、NBA，以及美式足球的常勝軍克勒姆森大學，都引使用這套設備。

測力板可評估受測者肌力大小與是否失衡，並輔以運動治療建議，以加速恢復與預防受傷。

甚至，斯巴達科技還與NFL進行選秀合作，在選秀大會前收集數據，協助球隊評估選秀選手的健康狀況，而這正式其吸引陸軍的點。陸軍認為，如果能事先掌握官兵身體哪些部位最容易受傷與受傷原因，如膝蓋、腳踝與下背，就能防患於未然，更節省每年5.75億美元(約新臺幣165.48億元)的治療費。

就軍事合作而言，早在2016年，斯巴達科技就與特種作戰司令部合作，目前除和陸戰隊訓練與教育司令部、陸軍西爾堡合作外，日前也協助空軍第24特戰聯隊進行相關測試。陸戰隊更與斯巴達科技簽下5年、每套6.4萬美元的合約。

Re-entry into sport is a topic at the top of every ATC and Strength Coach's mind right now with their athletes slowly... 由 Sparta Science 發佈於 2020年6月2日 星期二

瓦格那建議，一般運動選手通常一週就測一次測力板，以評估防止受傷的成效或康復的進度，陸軍可比照辦理。

曾經協助H2F的陸軍退役少將佛羅斯特期盼，為呼應H2F計畫，陸軍應配發測力板至全軍連級單位。這有助於延長官兵執業生涯，減少身體不適，使其生活更有品質。測力板不僅可整合至H2F計畫，還能讓該計畫強調的「科學訓練團隊」更有效融入至各單位。

他強調，所有新兵在入伍時就該接受測力板測試。「在陸軍服役30年來，我們一直用錯誤的方式訓練，以完成所需要的任務」，「我的背、肩、腿受傷影響一生。如果我有持續正確訓練，我現在健康狀態會好得多」。

(中時新聞網)