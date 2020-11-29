高雄六合夜市昨(28日)晚舉辦「辦桌免費吃」的活動，由高市府經發局主辦，活動標榜號稱「免費喝」木瓜牛奶，但不少民眾到場卻發現，現場根本沒人擺桌、也沒有食物，高市議員陳若翠忍不住猛酸，邁市府實際作為與事前宣傳落差極大，不少網友也在高雄社團抱怨，「騙鬼！沒有」。

高雄市經發局為振興市集、夜市經濟，今年推出「好人好市」系列活動，六合夜市舉辦「辦桌免費吃」活動，網羅木瓜牛奶、大腸包小腸及水餃等人氣美食，讓遊客免費品嘗。

但有不少民眾在社群網站得知活動後到場排隊，活動大排長龍，但疑似活動出包，有民眾發現試喝僅拿到「1小杯」。據《華視新聞》報導，六合夜市管委會主委莊其章稱：「對該活動內容不清楚，市府沒跟管委會講，標下活動的公關公司也沒跟管委會溝通」。

國民黨高市議員陳若翠忍不住痛批，經發局缺乏誠意，並未補助六合夜市攤商參與活動，因此根本沒有攤商要響應，至於勉強參與的攤商因為節省成本，只好意思意思提供一小杯給民眾「聞香」。

對於活動出包引起民眾抱怨，高市經發局回應，「此次活動溝通和細節上，委外廠商沒有跟管委會做好良好的溝通，造成市民朋友的觀感不佳，深感抱歉，爾後幾場會加強溝通協調，也感謝管委會的協助」。

有不少在地人在高雄臉書社團「高雄人大小事」抱怨，「今晚有去了，結果跟本沒有這回事，實在騙很大」、「天下沒有白吃的午餐」、「又在騙了」、「有詐騙才有可能，才不相信全部免費」。

高雄六合夜市推「辦桌免費吃」在地人排隊實測全氣炸。(圖/翻攝自 高雄大小事 臉書社團)

(中時新聞網)